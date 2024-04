Orklas Espen Grøset scoret på straffe etter 32 minutters spill. Heine Enger Kleiven sørget for balanse i Byåsen-regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Delte poengene

Gaute Mjønestrø ga laget sitt ledelsen igjen da han satte inn 2-1-målet noen minutter ut i andre omgang, men etter 90 minutter scoret Wiik for Byåsen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Byåsens Brage Fjellheim Wiik og Heine Enger Kleiven fikk gult kort. For Orkla fikk Espen Grøset og Arnstein Røen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Anders Husøy var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkla måle krefter med Strømsgodset 2, mens Byåsen møter Lillestrøm 2.