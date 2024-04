Peter Høyland scoret selvmål for Skaun et kvarter før hvilen. Emil Ludvigsen Lofgren sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 like etterpå. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Jean Fabrice Mucyo ga Skaun ledelsen etter 72 minutters spill, men Martin Ryan Tvenning Bones utlignet da han satte inn 2-2. Lensvik tok føringen igjen da Tom Erik Nystrøm satte inn 3-2 etter 90 minutter. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Skauns Martin Singsaas Ramsøskar og Tobias Fredriksen Hagetrø fikk se det gule kortet. For Lensvik fikk Even Ysland og Jonas Aagesen gult kort.

Spennende runde i vente

Øyvind Fredriksli Dalen var dagens dommer.

I neste runde skal Skaun måle krefter med Rindal 2 22. april, mens Lensvik møter Svorkmo samme dag.