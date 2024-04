To fulltreffere fra Nora Lovise Volden Snekvik

Nora Lovise Volden Snekvik ledet an med to mål i 3-0-seieren over Leik i seriepremieren i J15 9er, Avdeling 1 - Vår.

Etter tolv minutters spill tok KIL/Hemne 2 ledelsen ved Julie Ramlo-Tetlie. Fire minutter før hvilen ble vondt til verre for Leik, da Snekvik doblet ledelsen for KIL/Hemne 2. Ved pause sto det 0-2. Økte ledelsen Etter 60 minutter la Snekvik på til 3-0 for KIL/Hemne 2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-3. Mye å se fram til neste runde Hanne Mari Myren dømte kampen. Begge lag spiller sin neste kamp 25. april. Leik skal spille mot Rennebu, mens KIL/Hemne 2 møter Romolslia.

Publisert: torsdag 18. april 2024 kl. 20:29