Jensen avgjorde for Orkanger

Per Olav Jensen sto for den avgjørende scoringen for Orkanger i 3-2-seieren over KIL/Hemne 2 på Orkla Maskin Arena i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball søndag. KIL/Hemne 2 har tapt sine to siste kamper.

Del denne artikkelen på e-post Denne artikkelen er automatisk generert av NTB på bakgrunn av data fra NFF.

Orkangers Henrik Rian scoret fra straffemerket etter elleve minutters spill, og Jensen fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. KIL/Hemne 2 reduserte til 1-2 ved Kristian Strøm et kvarter før hvilen, og KIL/Hemne 2 utlignet til 2-2 da samme spiller satte ballen i mål åtte minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 2-2. Ble utvist Simen Johansen Meland (Orkanger) ble sendt i dusjen da han pådro seg sitt andre gule kort da det var spilt et kvarter av andreomgangen, men etter 90 minutter scoret Jensen igjen da han gjorde 3-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2. KIL/Hemne 2s Ole Martin Fjelnsetnes Langø, Kristian Strøm og Daniel Vuttudal Rosøy pådro seg gult kort. Orkanger klatrer til tredjeplass Etter søndagens kamp er Orkanger på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens KIL/Hemne 2 ligger på tolvteplass med null poeng. Harald Inge Johnsen var dommer. Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkanger spiller neste kamp mot Åfjord 27. april, mens KIL/Hemne 2 prøver seg mot Lade to dager senere.

Publisert: søndag 21. april 2024 kl. 16:15