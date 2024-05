Rønning ga Rennebu ledelsen tidlig i kampen med sitt mål etter bare tre minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Rennebu etter 26 minutters spill. Rennebu rykket ytterligere ifra da Ingeborg Bakk økte ledelsen sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Holdt på føringen etter pause

Rønning sikret seg hattrick da hun la på til 4-0 etter et kvarter av andreomgangen, og etter 65 minutter la June Nordbø på til 5-0 for Rennebu. Ett minutt før full tid ble avstanden mellom lagene redusert da Precious-Kelly Nanaakua Hagan reduserte til 1-5, og rett etterpå reduserte Aisha Mohamed Salih til 2-5 for Kolstad. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-2.

Rennebu klatrer til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Rennebu på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Kolstad er nummer seks med tre poeng.

Konrad Lundhaug var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rennebu måle krefter med Leik, mens Kolstad møter KIL/Hemne 2.