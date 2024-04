Tristan-Matheo Schøning Bjugan sørget for at Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål bare noen minutter ut i kampen, og Andreas Helgetun Krogh scoret og doblet ledelsen for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3. Mulue Abrham satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3, og Andreas Helgetun Krogh scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter 13 minutter. Mulue Abrham satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 tre minutter før hvilen, og to minutter senere la Emilian Iversen-Borgersen på til 6-0 for samme lag. Lagene gikk til pause på stillingen 0-6.

Dommeren pekte på straffemerket

Ti minutter ut i andre omgang reduserte Noah Haugnes til 1-6 for Skaun 2/Buvik 2. Mulue Abrham laget hattrick da han ordnet 7-1 like etterpå. Etter 58 minutters spill fikk Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 straffe, og en av lagets spillere scoret fra krittmerket. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 9-1 for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3. Den endelige stillingen i kampen ble 1-9.

Mye å se fram til neste runde

Borge Indergård var kampleder.

Skaun 2/Buvik 2 bryner seg på Orkla 26. april, mens Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 spiller neste kamp mot KIL/Hemne dagen etter.