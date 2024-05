Etter 30 minutters spill tok KIL/Hemne 2 7er ledelsen ved Marielle Meyer. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

29-åringen scoret og doblet ledelsen for KIL/Hemne 2 7er, og Trine Spjøtvold Hauge (KIL/Hemne 2 7er) scoret fra ellevemeteren fem minutter ut i andreomgangen. KIL/Hemne 2 7er rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen like etterpå, og Gjertrud Marie Kjønsvik Løseth satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for KIL/Hemne 2 7er. Etter 41 minutter økte avstanden mellom lagene da Sara Marie Volden Snekvik satte inn 6-0 for KIL/Hemne 2 7er, og etter 52 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Anna Ingeborg Volden Snekvik satte inn 7-0. A. Snekvik satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 8-0.

Fortsatt på andreplass

Kattem har ikke tatt ett eneste poeng i år.

Etter torsdagens kamp er KIL/Hemne 2 på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Kattem er nummer ni med null poeng.

Trym Sandeggen Engh var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 13. mai. KIL/Hemne 2 skal spille mot Dolmøy, mens Kattem møter Trygg/Lade.