Orkla 2 tok føringen da Alexander Myklegard satte inn 1-0 etter kun seks minutter, og seks minutter senere doblet Orkla 2 ved en av lagets spillere. Etter 22 minutters spill la Mathias Rønning på til 3-0 for Orkla 2, og en spiller økte ledelsen for Orkla 2 da han satte inn 4-0 rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 0-4 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Alexander Myklegard satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag etter 52 minutter, og tre minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Etter 60 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Alexander Myklegard satte inn 7-0 for Orkla 2, og Mathias Rønning scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-0 tre minutter på overtid. Samme lag økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet åtte minutter på overtid. Dermed var stillingen 9-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-9.

Orkla 2 serieleder

Etter fredagens kamp er Utleira 3 nummer ni på tabellen med null poeng, mens Orkla 2 er på topp i serien med seks poeng.

Markus Armando Gjerstad var dommer i oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Utleira 3. Da møter de Stjørdals-Blink 3. Orkla 2 skal måle krefter med Klæbu 2 3. mai.