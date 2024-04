Sjåvik ble tomålshelt

Henrik Sjåvik scoret begge målene for Lade og ble den store helten i 2-0-seieren over KIL/Hemne 2 i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for menn mandag.

Etter 32 minutters spill tok Lade ledelsen ved Sjåvik. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1. Bortelaget økte ledelsen Lade var på farten igjen etter 63 minutter. De doblet ledelsen da 29-åringen satte inn 2-0. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 0-2. KIL/Hemne 2s Joakim Hårstad, Oddmund Wiklund Thevik og Tor-Ove Myhre Møllevik pådro seg gult kort. For Lade fikk Aleksandar Veselinovic, Henrik Sjåvik og Miran Cemalovic gult kort. Lade klatrer til andreplass KIL/Hemne 2 har tapt alle kampene sine hittil denne sesongen. Etter mandagens kamp ligger KIL/Hemne 2 på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Lade er på andreplass med sju poeng. Amir Spjøtvold Mian var kampleder. I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lade måle krefter med Åfjord, mens KIL/Hemne 2 møter Orkla 2.

Publisert: mandag 29. april 2024 kl. 22:13