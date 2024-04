Orkanger fikk et forsprang da Torbjørn Prestmo satte inn 1-0 allerede etter to minutter, men åtte minutter senere scoret Sebastian Lien Bjørgmo for Tiller. Bruno Uwingabire Ngabo sendte Orkanger i føringen igjen da han satte inn 2-1 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Tellugen utlignet da han satte inn 2-2, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-2 fem minutter etter sidebytte. Tiller-angriperen fikk sitt hattrick seks minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Tillers Eirik Lervik og Eirik Urfjell Rørvik fikk se det gule kortet. For Orkanger fikk Erik Brønstad Johannessen og Roni Shamsedin Said gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Tiller på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Orkanger er på ellevteplass med null poeng.

Espen Stav Hansen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Orkanger måle krefter med Strindheim 17. april. Tiller møter Astor 21. april.