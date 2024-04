Lilly Drage Skarsem ga Melhus/Gimse ledelsen tidlig i oppgjøret etter kun tre minutters spill, men Skaun 2 utlignet til 1-1 da Signe Husby Grandetrø satte ballen i mål fire minutter senere. Skarsem scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-1 etter bare ni minutter, og like etterpå scoret en av lagets spillere for Melhus/Gimse. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Forsvarte ledelsen etter pause

En av lagets spillere scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 etter 62 minutters spill. Åtte minutter senere reduserte Skaun 2 da Live Forbord satte inn 3-4-målet. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Melhus/Gimse på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Skaun 2 er nummer fem med null poeng.

Salih Yildirim dømte oppgjøret.

I neste runde skal Melhus/Gimse måle krefter med Nidelv 2 29. april. Skaun 2 møter Nationalkameratene 1. mai.