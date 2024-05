Hitra fikk kampens første mål etter kun tre minutter da Evert Aarre Olavi Roseth satte ballen i nettet, og Selvåg scoret og doblet ledelsen for Hitra. Samme spiller økte til 3-0 for Hitra to minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-3.

Pyntet på resultatet

Et kvarter før slutt reduserte KIL/Hemne da Fredrik Torsø satte inn 1-3-målet, og sju minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Mads Bjørkaas Lund reduserte til 2-3. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-3.

KIL / Hemne beholder femteplass

Etter tirsdagens kamp er KIL/Hemne nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Hitra er på andreplass med tolv poeng.

Dagfinn Olaf Hoffstrøm dømte kampen.

Hitra bryner seg på Orkla 2 21. mai, mens KIL/Hemne spiller neste kamp mot Skaun dagen etter.