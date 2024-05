Buvik tok ledelsen ved Emma Kufaas Antonsen etter 23 minutter, men Ine Hammerås Müller utlignet da hun satte inn 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Delte poengene

Tynset tok ledelsen da Mia Moen Mikkelsen scoret et kvarter før full tid, men Elise Groven sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-2.

Emma Kufaas Antonsen fikk se det gule kortet.

Fortsatt på femteplass

Etter lørdagens kamp er Tynset på tredjeplass på tabellen med fem poeng, mens Buvik er nummer fem med tre poeng.

Baard Enget var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Buvik spiller neste kamp mot Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 13. mai, mens Tynset spiller mot Os/Nansen/Tolga-Vingelen to dager senere.