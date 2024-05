Mille Pedersen Angelvik ga Utleira ledelsen etter kun tre minutter, og Utleira doblet ledelsen da Vilde Ottemo Stølen satte inn 2-0 et kvarter før hvilen. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Filippa Hakkebo Sørgjerd satte inn 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Norah Holm Kibsgård satte inn 4-0 for Utleira, og Utleira rykket ytterligere ifra da Pia Jonsvold Grimsbu økte ledelsen etter 58 minutters spill. Rett etterpå scoret Angelvik sitt andre mål da hun gjorde 6-0, og sju minutter før slutt la Grimsbu på til 7-0 for vertene. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-0.

Fortsatt på andreplass

Etter onsdagens kamp ligger Utleira på andreplass på tabellen med 14 poeng, mens Orkanger er på sjuendeplass med ett poeng.

Emma Rødsjø Sørensen dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Utleira skal spille mot Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg, mens Orkanger møter Remyra/Fram/Tangmoen.