Matilde Bentzen Hammer sendte Ranheim 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 før det første minuttet var spilt, men Mayla Nilssen Nordlund utlignet da hun satte inn 1-1 ti minutter senere. Oda Løfald sendte Rindal foran da hun satte inn 2-1 fem minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Rindal holdt unna

Elise Bakken scoret 3-1-målet seks minutter før slutt. Hammer reduserte til 2-3 for Ranheim 2 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Slik spilles neste runde

Etter søndagens kamp er Ranheim 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Rindal er nummer tre med tre poeng.

Egil Sneeggen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ranheim 2 spiller neste kamp mot Skaun 17. april, mens Rindal prøver seg mot Frøya IL 5. mai.