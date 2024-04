Henrik Sehested Gresseth sendte Sverresborg 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og H. Gresseth doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter 18 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Kristian Lynum Meland reduserte til 1-2. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 2-1.

Orkla 3 hentet inn ledelsen og sikret poeng

Olai Bråten Storhaugen scoret 3-1-målet noen minutter ut i andreomgangen. Orkla 3 reduserte til 2-3 ved Amund Bryne Flaamo et kvarter før full tid. Ola Øvstedal Brenna sørget for jubel da han satte inn 4-2 fire minutter senere. Even Selnes reduserte til 3-4 sju minutter før slutt, og bortelaget utlignet til 4-4 da Flaamo satte ballen i mål fire minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-4.

Noah Tekrø og Sondre Engum fikk se det gule kortet.

Topper serien

Etter onsdagens kamp er Sverresborg 2 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Orkla 3 er nummer seks med ett poeng.

Bård Hemming Lorentsen dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sverresborg 2 måle krefter med Meldal 2/Rindal 2/Svorkmo 2, mens Orkla 3 møter Klæbu.