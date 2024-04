Svorkmo var uheldig og scoret selvmål etter bare ni minutters spill. Andreas Fagerli utlignet da han satte inn 1-1 etter 39 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Dominerte i andreomgang

Sander Landsem Kattem sørget for at Rindal 2 tok ledelsen igjen med sin scoring ett minutt etter hvilen, og Stian Bolme satte ballen i mål seks minutter senere for Rindal 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Etter 58 minutters spill reduserte Phong Thanh Kevin Tran til 2-3 for Svorkmo. S. Bolme scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 etter 78 minutter, og Magnus Bakken satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Tran reduserte til 3-5 for Svorkmo etter 90 minutters spill. Kattem økte ledelsen for Rindal 2 da han satte inn 6-3 like etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-6.

Tok over andreplassen

Etter mandagens kamp er Svorkmo på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Rindal 2 ligger på andreplass med seks poeng.

Mohammad Isa Shahamat var dommer i kampen.

I neste runde skal Svorkmo måle krefter med Skaun 6. mai. Rindal 2 møter Hitra 2 9. mai.