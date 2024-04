KIL/Hemne fikk en pangåpning på kampen da Kristin Lund Bjerknes sendte laget sitt i ledelsen etter kun åtte minutters spill, men Ranheim 2 utlignet til 1-1 da Mille Haugen satte ballen i mål fire minutter senere. Selma Bjerksæter sørget for at KIL/Hemne tok ledelsen igjen med sin scoring tre minutter før hvilen, og Live Sporild Løseth fant nettmaskene like etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 til pause.

Straffescoring

Ni minutter etter pause reduserte Ranheim 2 ved Karla Sandsør, og samme spiller (Ranheim 2 J15) scoret på straffe fem minutter senere. Etter 57 minutter scoret Live Sporild Løseth igjen da hun gjorde 4-3, og KIL/Hemne-angriperen gjorde hattrick rett etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-5.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var sesongens første seier for KIL/Hemne.

Etter mandagens kamp er Ranheim 2 nummer fire på tabellen med tre poeng, mens KIL/Hemne er på tredjeplass med fire poeng.

Henning Moe var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. KIL/Hemne spiller neste kamp mot Tiller 1. mai, mens Ranheim 2 møter Meldal 14. mai.