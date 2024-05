Orkanger fikk en kjempestart på kampen da Johann Ulkestad sendte laget sitt i føringen allerede etter ni minutters spill, og Adam Aleksander Nilsen doblet ledelsen for Orkanger da han satte inn 2-0 etter 23 minutter. Orkanger økte ledelsen da Værnes satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 3-0. Fire minutter før hvilen scoret Nilsen sitt andre mål da han gjorde 4-0, og det sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Orkanger var suverene i andre omgang

Sebastian Krystad satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter etter pause, og Værnes scoret igjen da han gjorde 6-0 ett minutt senere. Etter 48 minutters spill var hattricket et faktum for Orkanger-angriperen, og ti minutter senere økte Orkanger ved Jesper Nyborg Folvik. Ett minutt før full tid økte avstanden mellom lagene da Petter Granmo Halseth satte inn 9-0 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-0.

Topper tabellen

Etter søndagens kamp er Orkanger på topp i serien på tabellen med ni poeng, mens Utleira er på femteplass med ett poeng.

Karl Asbjørn Selvåg dømte kampen.

Utleira spiller neste kamp mot Byåsen 11. mai, mens Orkanger prøver seg mot Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg dagen etter.