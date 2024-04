Orkla 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Mathea Husdal Krystad sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var omme, men Julie Riseth Kvello sørget for balanse i Oppdal-regnskapet da hun satte inn 1-1 et kvarter før sidebytte. Kristine Kleffelgård Stuen sendte Oppdal foran da hun satte inn 2-1 tre minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Straffemål

Almlid sørget for jubel da hun satte inn 3-1 fem minutter etter hvilen, og samme spiller økte til 4-1 for Oppdal like etterpå. Etter 57 minutters spill la Natalie Sundsethaug på til 5-1 for bortelaget, og Almlid fikk sitt hattrick fire minutter senere. Samme lags Mali Eggan scoret fra straffemerket sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-7.

Slik spilles neste runde

Morten Hergren dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Oppdal spiller neste kamp mot Melhus/Gimse/Gauldal 19. april, mens Orkla 2 bryner seg på Røros to dager senere.