Luna Brekken Norheim sendte KIL/Hemne foran da hun satte inn 1-0 etter 13 minutter, og Live Sporild Løseth fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før sidebytte. Tre minutter før hvilen økte KIL/Hemne ved samme spiller. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for KIL/Hemne-angriperen, og Nora Lovise Volden Snekvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for KIL/Hemne ni minutter etter pause. Like etterpå scoret Live Sporild Løseth sitt fjerde mål da hun gjorde 6-0. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte Sunniva Rue Holm til 1-6 for Frøya IL. Live Sporild Løseth scoret sitt femte mål da hun gjorde 7-1 to minutter senere, og Snekvik økte ledelsen da hun satte inn 8-1 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-1.

KIL / Hemne leder serien

Etter onsdagens kamp er KIL/Hemne på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Frøya IL ligger på niendeplass med null poeng.

Øyvind Fredriksli Dalen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Frøya IL bryner seg på Tiller 26. mai, mens KIL/Hemne spiller neste kamp mot Meldal 5. juni.