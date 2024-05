Verken Rindal 2 eller Glimt maktet å sette ballen i nettet før hvilen. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Scoret på straffespark

Noen minutter etter hvilen tok Rindal 2 ledelsen ved Sander Landsem Kattem, og Roy Bolme fikk nettsus og doblet ledelsen for Rindal 2 noen minutter ut i andreomgangen. Glimt reduserte etter 68 minutter, og Peder Kvåle (Glimt) scoret fra straffemerket fire minutter senere. Rindal 2 gjorde selvmål to minutter før slutt da Eirik Solem var uheldig. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-3.

Sander Evjen Storsand (Glimt) og Sander Landsem Kattem (Rindal 2) fikk begge gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Rindal 2 nummer fire på tabellen med ti poeng, mens Glimt er på andreplass med 15 poeng.

Borge Indergård var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rindal 2 måle krefter med Frøya IL, mens Glimt møter Skaun.