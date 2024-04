Martin Aunemo sendte Orkanger 2 i ledelsen etter 15 minutter, men Magnus Hegle sørget for balanse i Meldal-regnskapet da han satte inn 1-1 rett etterpå. John Arne Rekstad sørget for at Orkanger 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 28 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 til pause.

Holdt unna

Meldal utlignet sju minutter etter pause. Hansen sendte Orkanger 2 foran på nytt da han satte inn 3-2 et kvarter før full tid. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-2.

Marius Garberg (Orkanger 2) og Espen Sørmo (Meldal) fikk begge gult kort.

Orkanger 2 klatrer til sjuendeplass

Etter mandagens kamp er Orkanger 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Meldal ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Ole Morten Nordløkken var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Orkanger 2 måle krefter med Orkla 3, mens Meldal møter Melhus 3.