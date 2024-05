Eline Lium Wilhelmsen sendte KIL/Hemne foran da hun satte inn 1-0 etter 26 minutter, men Milie Bjerke sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom KIL/Hemne og Sjetne 1-1.

Ble værende på fjerdeplass

Etter kampen har både KIL/Hemne og Sjetne 14 poeng.

Konrad Lundhaug var kampleder.

I neste runde skal Sjetne måle krefter med Charlottenlund 6. juni. KIL/Hemne møter Charlottenlund 10. juni.