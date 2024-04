Nettsus for Even Selnes

Even Selnes førte an med to av målene i 5-1-seieren over Romolslia/Flatås/Kolstad i G16 2. divisjon, Avdeling 4 - Vår tirsdag. Orkla 2 har tatt tre poeng i tre strake kamper.

---

Del denne artikkelen på e-post Denne artikkelen er automatisk generert av NTB på bakgrunn av data fra NFF.

Romolslia/Flatås/Kolstad tok ledelsen etter 15 minutters spill, men Ali Asghari utlignet da han satte inn 1-1. Orkla 2 tok ledelsen da E. Selnes scoret seks minutter senere, og Orkla 2-spiller Sander Stenvik Dyrvik satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Etter 40 minutter scoret E. Selnes sitt andre mål da han gjorde 4-1. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1. Økte ledelsen Manasseh Medard Bucumi økte ledelsen da han satte inn 5-1 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1. Orkla 2 leder serien Etter tirsdagens kamp ligger Orkla 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Romolslia/Flatås/Kolstad er på sjetteplass med tre poeng. Aymen Said var dagens dommer. I neste runde skal Romolslia/Flatås/Kolstad måle krefter med Orkanger 7. mai. Orkla 2 møter Rosenborg 9. mai.

Varsel om feil Artikkelen er basert på informasjon fra NFF sin app FIKS. Har du tilbakemeldinger om skrivefeil, faktafeil eller andre ting som bør rettes opp – eller kanskje forslag til noe vi kan gjøre bedre? Skrivefeil Faktafeil Annet Åpne skjema Send inn

Publisert: tirsdag 30. april 2024 kl. 21:44