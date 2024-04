To fulltreffere fra Aarnes

Ola Myklegard Aarnes ledet an med to av målene i 3-2-seieren over Skaun i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 i fotball for menn mandag.

Aarnes ga Rindal 2 ledelsen tidlig i kampen, og Rindal 2s Roy Bolme satte inn et straffespark fem minutter før sidebytte. Håkon Lystad gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 tre minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-2. Skaun pådro seg utvisning Aarnes scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 tre minutter før slutt. Håkon Johannessen (Skaun) ble sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort ett minutt på overtid, men tre minutter på overtid reduserte Skaun da Oskar Pederstad satte inn 2-3-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3. Skauns Anders Storsand og Morten Antonsen pådro seg gult kort. For Rindal 2 fikk Anders Kvendset og Even Bakken gult kort. Fortsatt på sjetteplass Skaun har ikke tatt poeng på de siste to kampene. Etter mandagens kamp er Skaun på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Rindal 2 ligger på sjetteplass med tre poeng. Hugo Lavik dømte oppgjøret. 29. april er det ny kamp for Rindal 2. Da møter de Svorkmo. Skaun skal måle krefter med Svorkmo 6. mai.

Publisert: mandag 22. april 2024 kl. 22:10