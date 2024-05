V. Kvande ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet et kvarter før hvilen, og Vegard Gjul scoret og doblet ledelsen for Surnadal to minutter før pause. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Orkla så rødt

V. Kvande la på til 3-0 for Surnadal etter 63 minutters spill. Emil Lynum reduserte til 1-3 for Orkla fire minutter før slutt. Han hadde nylig entret banen. Martin Hoff Harsvik (Orkla) ble sendt i garderoben fire minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Orklas Emil Eker Haugen fikk gult kort. For Surnadal fikk Ingebrigt Løfaldli, Vegard Gjul, Torstein Snekvik og Sander Smevoll gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Orkla har tapt to kamper på rad.

Etter kampen har både Orkla og Surnadal sju poeng.

Anders Husøy var kampleder på Orkla Sparebank stadion. 257 tilskuere hadde tatt turen.

Begge lag spiller sin neste kamp 26. mai. Orkla skal spille mot Mosjøen, mens Surnadal møter Lillestrøm 2.