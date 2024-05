Lena Lund sendte KIL/Hemne 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Var suverene i andre omgang

KIL/Hemne 2 doblet ledelsen da Selma Bjerksæter satte inn 2-0 etter 41 minutters spill, og Norheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for KIL/Hemne 2. fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Live Sporild Løseth satte inn 4-0, og Johanne Bjørshol satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for KIL/Hemne 2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Fire minutter senere scoret Norheim igjen da hun gjorde 6-0, og etter 60 minutter la Emilie Romundstad Vuttudal på til 7-0 for samme lag. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-7.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Nidelv 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens KIL/Hemne 2 er på førsteplass med tolv poeng.

Salih Yildirim var dommer i oppgjøret.

23. mai skal Nidelv 2 møte Romolslia, mens KIL/Hemne 2 møter Leik.