Oskar Pederstad førte an med to av målene i 6-1-seieren over Orkanger 2 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 i fotball for menn mandag.

Orkanger 2s Martin Aunemo satte inn et straffespark etter 17 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0. Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret Pederstad utlignet da han satte inn 1-1 etter et kvarter av andre omgang, og samme spiller sendte Skaun i føringen da han satte inn 2-1 like etterpå. Blessings Vole fant nettmaskene etter 62 minutter, og Anders Ustad Wiggen satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Jean Fabrice Mucyo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Skaun, og ni minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da John Morten Helgemo satte inn 6-1 for Skaun. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-6. Orkanger 2s Kjell Arne Sognli Togstad fikk gult kort. Kjempet seg opp til sjetteplass Orkanger 2 har ikke tatt poeng på de siste fire kampene. Etter mandagens kamp er Orkanger 2 på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Skaun er nummer seks med seks poeng. Håvard Ophaug var kampleder. Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkanger 2 møter Svorkmo 27. mai, mens Skaun spiller neste kamp mot Melhus 3.

Publisert: mandag 20. mai 2024 kl. 21:52