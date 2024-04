Eivor Mebust Øyasæter sendte Orkanger i føringen etter tolv minutters spill, men Martine Tirslaug Sve utlignet for Melhus/Gimse/Gauldal sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Ett poeng til hver

Melhus/Gimse/Gauldal var uheldig og satte ballen i eget mål sju minutter etter sidebytte. Karen Schei Lie satte ballen i mål fem minutter senere for Orkanger og sørget for at stillingen var 3-1. Åtte minutter før slutt reduserte Tuva Stensås til 2-3 for Melhus/Gimse/Gauldal, og Melhus/Gimse/Gauldal-angriperen utlignet da hun satte inn 3-3. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Karen Røhmesmo Berg (Orkanger J15) og Stensås (Melhus/Gimse/Gauldal J15) fikk begge gult kort.

Klatret på tabellen

Begge står uten seier denne sesongen.

Etter onsdagens kamp ligger Orkanger på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Melhus/Gimse/Gauldal er på femteplass med to poeng.

Anders Kjønø var kampleder.

I neste runde skal Orkanger måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 30. april. Melhus/Gimse/Gauldal møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 1. mai.