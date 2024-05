Rindal tok ledelsen ved Bolme etter 34 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Rindal dro ifra

Rindal-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-0 noen minutter ut i andre omgang, og Daniel Hagen Eide økte til 3-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Thomas Johansen Vatle reduserte for Kolstad seks minutter senere, og Fredrik Harbak reduserte til 2-3 etter 71 minutters spill. Etter 90 minutter scoret Rindal ved Magnar Reitan. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Kolstads Sindre Jakobsen Heggli, Ulrik Berg Kristensen, Phillip Ødegård Helberg, Fredrik Harbak og Bahir Salem pådro seg gult kort. For Rindal fikk Edvard Bolme Fjerstad og Jørgen Gjerstad gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter fredagens kamp er Kolstad nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Rindal er på fjerdeplass med sju poeng.

Sondre Dahle var kampleder.

I neste runde skal Rindal måle krefter med KIL/Hemne 11. mai. Kolstad møter Tiller 2 12. mai.