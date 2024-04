Hannah Mikaella Vispo Laurel sendte Byneset/Leinstrand i føringen da hun satte inn 1-0 etter elleve minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-1.

Orkanger tok alle poengene

Karen Helbæk sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1, og Orkanger tok ledelsen da Eline Lien scoret et kvarter før slutt. Helbæk scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 rett etterpå, og Sunniva Strand økte ledelsen da hun satte inn 4-1 etter 62 minutters spill. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Orkanger åtte minutter senere, og Orkanger-spilleren gjorde hattrick ett minutt på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 6-1.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Orkanger på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Byneset/Leinstrand ligger på femteplass med null poeng.

Eskil Heggheim var dommer i oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Orkanger. Da møter de Hitra. Byneset/Leinstrand skal måle krefter med Astor samme dag.