Utleira fikk en drømmestart på kampen da Olav Hermann Sigstadstø sendte laget sitt i ledelsen etter kun to minutter, og fire minutter senere doblet Tobias Andersen Høiland ledelsen til Utleira. Utleira rykket ytterligere ifra da Thierno Issa Diallo økte ledelsen allerede etter ni minutters spill, og samme spiller la på til 4-0 for Utleira like etterpå. Tobias Andersen Høiland scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 et kvarter før hvilen, og Thierno Issa Diallo laget hattrick da han ordnet 6-0 to minutter senere. Etter 24 minutter la Erik Sørgaard Moe på til 7-0 for samme lag. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-7.

Var suverene i andre omgang

Etter 47 minutters spill økte Utleira ved Niklas Sjøblom, og rett etterpå vartet Tobias Andersen Høiland opp med hattrick. Thierno Issa Diallo økte ledelsen da han satte inn 10-0 etter et kvarter av andreomgangen, og Mathias Johnsrud økte ledelsen for gjestene da han satte inn 11-0 tre minutter senere. Etter 57 minutter økte avstanden mellom lagene da Henry Manzi satte inn 12-0 for Utleira, og Thierno Issa Diallo scoret sitt femte mål i kampen da han gjorde 13-0 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-13.

Utleira klatret til fjerdeplass

Utleira tok sin første seier i årets sesong.

Etter onsdagens kamp ligger Skaun/Buvik på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Utleira er på fjerdeplass med fire poeng.

Morten Bøstein-Melhus var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skaun/Buvik måle krefter med Trygg/Lade, mens Utleira møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg.