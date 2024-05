Todal sendte Orkla 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun sju minutter, og Daniel Umbraska fikk nettsus og doblet ledelsen to minutter senere. Sebastian Vaslag Andrewes reduserte for Skaun 2 etter 16 minutters spill. Todal scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 sju minutter senere, og etter 29 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Etter halvspilt kamp sto det 1-4.

Skaun 2 reduserte

Andrewes gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 fire minutter før slutt, og minuttet før full tid reduserte Oliver Moen-Kvalvik til 3-4 for Skaun 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Todal fikk gult kort.

Tok over femteplassen

Etter fredagens kamp ligger Skaun 2 på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Orkla 3 er på femteplass med sju poeng.

Borge Indergård var dagens dommer.

I neste runde skal Orkla 3 måle krefter med Leinstrand 2/Byneset 2 29. mai. Skaun 2 møter Frøya IL 1. juni.