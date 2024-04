Sakariye Warsame sendte Orkanger 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Orkanger 2 var på farten igjen to minutter senere. De doblet ledelsen da Erling Wormdal Landrø satte inn 2-0. Orkanger 2 rykket ytterligere ifra da Remnes økte ledelsen etter 28 minutters spill, og 18-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 fire minutter senere. Tre minutter før hvilen reduserte Støren ved Philimon Dilo, og Petter Pallin Lorier reduserte for hjemmelaget like etterpå. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-4.

Orkanger 2 var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andre omgang la Sayfolla Murdalov på til 5-2 for Orkanger 2, og Magomed Aslanovich Abaev satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Remnes laget hattrick da han la på til 7-2 to minutter senere, og åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Omer Saberi satte inn 8-2 for Orkanger 2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-8.

Størens Harun daud Moran fikk se det gule kortet. For Orkanger 2 fikk Warsame og Wisam Abed Alkafy Chahin gult kort.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Støren på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Orkanger 2 er på førsteplass med seks poeng.

Amir Spjøtvold Mian var kampleder.

30. april er det ny kamp for Orkanger 2. Da møter de Charlottenlund 3. Støren skal måle krefter med Astor 3 1. mai.