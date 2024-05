Etter 13 minutters spill tok KIL/Hemne ledelsen ved Eline Lium Wilhelmsen, og KIL/Hemne doblet ledelsen da en spiller satte inn 2-0 etter 35 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-0.

Målfest etter pausen

KIL/Hemne rykket ytterligere ifra da Frida Engvik økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og KIL/Hemne økte ledelsen da Oda Andrea Glomstad satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 4-0. Nora Aune Køhler reduserte for Ranheim etter 63 minutters spill, og Ranheim-angriperen scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-4 rett etterpå. Olava Søter Sødal økte ledelsen for KIL/Hemne da hun satte inn 5-2 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger KIL/Hemne på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Ranheim er på sjetteplass med åtte poeng.

Helge Bjørkøyli var dagens dommer.

20. mai skal KIL/Hemne møte Nardo, mens Ranheim møter Sjetne.