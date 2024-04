Tomålshelten sikret seier for Tiller 2

Leander Mortensen Nilsen førte an med to av målene i 6-1-seieren over Skaun i G19 1. divisjon, Avdeling 2 - Vår.

Nilsen sendte Tiller 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 24 minutter, og Tiller 2 doblet ledelsen da Jesper Nervik satte inn 2-0 etter 35 minutters spill. Jørgen Urfjell Rørvik økte ledelsen da han satte inn 3-0 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3 etter første omgang. Dro ifra Noen minutter ut i andreomgangen scoret Nilsen sitt andre mål da han gjorde 4-0, og seks minutter etter sidebytte la Tiller 2 på til 5-0. Erik Røsand Damås satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter senere. Etter 79 minutter ble avstanden mellom lagene mindre da Emil Ludvigsen Lofgren reduserte til 1-6. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-6. Poengjakten fortsetter Ove Runhaug var dommer. 25. april er det ny kamp for Tiller 2. Da møter de Orkla. Skaun skal måle krefter med Orkla 1. mai.

Publisert: torsdag 18. april 2024 kl. 21:59