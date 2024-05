Etter 38 minutters spill fikk Malvik straffe, og Madelen Rønvik scoret fra krittmerket. Line Hoel Fossmo sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Delte poengene

Ronja Meistad sendte Orkla i ledelsen fem minutter etter pause, men fem minutter før slutt utlignet Bunes for Malvik. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Malviks Ingrid Helene Engås og Maria Hovlid Sætren pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Orkla på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Malvik er på femteplass med åtte poeng.

Harald Inge Johnsen var kampleder.

I neste runde skal Orkla måle krefter med Levanger 13. mai, mens Malvik møter Vestbyen samme dag.