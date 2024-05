Leik tok ledelsen ved Mina Gåsbakk etter kun to minutter, og Leik-angriperen doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Etter 29 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Live Sporild Løseth reduserte til 1-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Leik-spiller Andrea Esphaug Moen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Selma Bjerksæter reduserte for KIL/Hemne 2 etter 63 minutter, og Julie Ramlo-Tetlie sørget for balanse i KIL/Hemne 2-regnskapet da hun satte inn 3-3 sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-3.

KIL / Hemne 2 serieleder

Etter torsdagens kamp er KIL/Hemne 2 på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Leik er nummer fem med fire poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. KIL/Hemne 2 spiller mot Romolslia 27. mai, mens Leik spiller neste kamp mot Rennebu.