Kasper Gjersvold sendte Meldal i føringen da han satte inn 1-0 etter elleve minutter, men Emil Strøm utlignet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-1 etter 18 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Holdt på ledelsen etter pause

Adib Khaled Alahmed sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter ut i andre omgang. Marcus Løveseter Tevik reduserte for Meldal etter 53 minutter. Filip Kjerstad scoret for Orkla og sørget for at stillingen var 4-2 etter 65 minutters spill. Orkla var uheldig og satte ballen i eget mål like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-4.

Orkla leder serien

Etter torsdagens kamp er Meldal på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Orkla ligger på førsteplass med 15 poeng.

Salih Yildirim dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 30. mai. Meldal skal spille mot Hitra, mens Orkla møter Ranheim 2.