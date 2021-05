Suksessforfatter Lars Mytting: - Jeg går inn for varig vern av disse pensjonistene

mn24

Få norske forfattere har hatt en slik suksess som Lars Mytting de siste årene. Han slo for alvor igjennom i 2011, med sakprosaboka Hel ved. Mytting greide kunststykket å få folk til å gå mann av huse for å kjøpe ei bok med undertittelen «Alt om hogging, stabling og tørking - og vedfyringens sjel». Boka vakte internasjonal oppsikt, og ble blant annet belønnet med Årets bok i England i 2016, i klassen for sakprosa.