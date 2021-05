Håper orklendingene blir stolte: - Det har lenge vært et av hjertebarna mine

mn24

- Det har lenge vært et av hjertebarna mine å få vise hva som finnes av gode attraksjoner i Orkland, sier Kajsa Selnes i Allsidig Design.

Allsidig design har laget portalen som lanseres i forkant av sommeren som ser ut til å bli en ny sommerferie hjemme i Norge.

Samle reiselivet

Nettportalen Visit Orkland er i likhet med nordmenns nye ferievaner, et resultat av covid-19. Kajsa Selnes, har lenge har hatt tanker om å lage en nettportal, som viser opplevelser og attraksjoner lokalt i Orkland.

- Hvis vi ikke vet hva vi har, så kan vi heller ikke fortelle om det vi har til andre, sier hun.

I stedet for å lage nettportalen i regi av Allsidig design, valgte hun å la det være en del av prosjektstønaden til Orkland reiselivsforum, som også var et resultat av covid-19 i et ønske om å samle reiselivet i regionen.

- I mange år har jeg jobbet med flere av de aktuelle reiselivsaktørene og næringslivet i Orkland. På den måten ble kanskje jobben enklere for meg ettersom jeg hadde både kjennskap, kunnskap og mye av bildegrunnlaget klart, sier Selnes.

Da reiselivsforumet ble etablert i oktober 2020, var en av de første oppgavene til forumet var å få på plass nettportalen Visit Orkland.

Kjent i eget lokalmiljø

- Dette med kortreiste opplevelser er et positivt resultat av koronaen, da vi blir mer opptatt av hva som finnes i lokalmiljøet, sier Øystein Kvåle som er nyvalgt leder i Orkland reiselivsforum.

- Det har gjerne vært slik at folk har vær mer kjent i utenlandske byer hvor de har feriert, enn i sitt eget lokalmiljø, sier Kvåle som håper at smaken på kortreiste opplevelser er kommet for å bli.

Gjennom nettportalen Visit Orkland blir de ulike aktørene, små som store, synlige enten det dreier seg om mat, butikker, opplevelser, turtips eller historiske attraksjoner.

- Vi håper at Visit Orkland kan skape entusiasme både blant oss som bor i Orkland og blant tilreisende, sier Selnes som tror det er mange som vil ha nytte av å vite hva som finnes av opplevelser og attraksjoner i egen region.

At nettsiden fokuserer bare på det som er innenfor kommunegrensa til Orkland, mener hun bidrar til at de minste aktørene også blir synlige.

Visit Orkland er allerede opp og går, men vil bli oppdatert både når det gjelder mer informasjon og bilder etter hvert.

- Det har vært givende å jobbe med dette og se det store bildet av alle de flotte attraksjonene vi har i Orkland, sier Selnes.

Ser seg blind

Både Kvåle og Selnes tror det er mange som vil bli overrasket over hva som finnes i egen region.

- Se bare på elvepromenaden og uteområdet ved Orklandbadet, sier Selnes som er oppriktig glad for de mange tilbudene som finnes i hennes eget lokalmiljø; tilbud som hun benytter sammen med barna sine.

Øystein Kvåle som er født og oppvokst i Orkdal og føler seg relativet lokalkjent, er også overrasket over det store tilbudet lokalt og det nettverket som finnes av lokale møteplasser. Han medgir at det er fort gjort å se seg blind på det vi selv har.

- Jeg har visst at vi har mye bra. Nå kan vi også vise det fram i en egen nettportal, sier han.

Stolte orklendinger

Men for at Orkland reiselivsforum skal være liv laga, er de avhengige av økonomi. Ettersom mange av de rundt 40 medlemsbedriftene er små bedrifter som driver marginalt, er de ifølge Kvåle avhengig av kommunal velvilje og støtte.

Med hensyn til økt besøk i regionen, mener han det vil være godt anvendte offentlige penger da det handler om å løfte hverandre opp.

- Etter at Visit Orkland ble lansert, har vi fått tilbakemeldinger om at flere har vært inne og sett, og at de er fornøyde med det de har sett. Vi håper at orklendingene er stolte over både det de har, og hvordan det blir presentert gjennom Visit Orkland, sier Kvåle som håper på flere aktører i forumet etter hvert.

For sin del hadde han ikke sett for seg så stort engasjement fra så mange aktører da Orkland reiselivsforum ble startet. De fikk raskt rundt 40 medlemmer, og Kvåle og Selnes mener absolutt det er potensial for flere.