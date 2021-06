Denne uka ble næringsparken etablert: — Vi har flere tusen kvadratmeter ledig areal

Navnet Rindal Næringspark, med undertittel «rom for utvikling», kom jeg på en fin vårkveld.

— For å få bedre samsvar mellom aktivitet og navn, skifter T-komponent Bygg navn til Rindal Næringspark. Navnebyttet skjer i hovedsak for å kunne nå ut til flere potensielle kunder, og for lettere å beskrive hva selskapet driver med og tilbyr, sier styreleder Håkon Fredriksen.