Sodvin kjøper databedrift i Sarpsborg

Vi er veldig fornøyde med avtalen, og gleder oss til et tett samarbeid med P. M. Data i årene framover.

mn24

- Vi er overbevist om at alle våre og P. M. Data sine eksisterende og nye kunder, vil dra fordeler av et større og bedre tilbud som følge av dette oppkjøpet. Vi er veldig fornøyde med avtalen, og gleder oss til et tett samarbeid med P. M. Data i årene framover, sier Fartein Kjørsvik, administrerende direktør i Sodvin i ei pressemelding.