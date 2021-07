Statsforvalteren om travprosjekt: - Dette er ikke jordflytting

mn24

Det er stilt som krav i reguleringsplanen for regiontravbanen på Fannrem at jorda skal flyttes, slik at nytt, oppdyrka areal blir like stort som kornarealet som bygges ned. Jorda er flyttet til Storås, og jordflyttingsprosjektet er snart ferdigstilt. Det mangler i underkant av ti mål før alt er på plass.