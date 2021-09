Hadde frist 01.09.2020. Har ennå ikke bestemt seg om de kjøper «kremtomta»

mn24

Nederst på Grønøra vest ligger det som kanskje er Orkland kommunes mest attraktive næringstomt. Eiendommen ble tidligere omtalt som Fesil-tomta, i og med at Fesil-konsernet hadde planer om en stor solcellefabrikk på Grønøra vest, og de hadde opsjon på ei nesten 70 mål stor tomt. Men høsten 2012 - vel et år etter at tyske Evonik kjøpte opp Fesil - ble solcelleplanene på Grønøra vest lagt bort for alltid.

Tilbud i 2013

Siden den gang har Trondheim havn vært hovedinteressenten. Konteinertrafikken over havna på Grønøra øst gikk bratt oppover, og Trondheim havn hadde et uttalt mål om at Orkanger skulle bli Midt-Norges hovedhavn for konteinertrafikk. Havna fikk derfor i 2013 et tilbud om å kjøpe ei 84 mål stor tomt på Grønøra vest.

Nå har det gått åtte år siden havna fikk tilbudet, og det er fortsatt like uklart hva som vil skje med den svært attraktive tomta på Grønøra vest.

Stor interesse

I mai i år hadde ST en artikkel der vi oppsummerte historien fa 2013 fram til i dag. I denne artikkelen uttalte ordfører Oddbjørn Bang at kommunen begynner å få det travelt. Det er nemlig stor interesse for sentrumsnære næringstomter .

- Vi har det forholdsvis travelt. Men vi venter på avklaringa som kommer i rapporten, så får vi avklare det videre etter det, sa Bang til ST helt i starten av mai.

Nå har det gått fire og en halv måned siden sist ordføreren hadde det travelt. Den nevnte rapporten om sjøørret har kommet for lengst, uten at Orkland kommune er blitt særlig klokere med tanke på Trondheim havns etableringsiver på Grønøra vest.

- Ikke veldig mye lenger

- Vi er ikke kommet så veldig mye lenger, men vi kommer til å ta et framstøt nå, sier Aasmund Lie, næringssjef i Orkland kommune.

Han mener det er viktig med ei sterk regionhavn på Orkanger. Samtidig har han merket seg at det er flere om beinet når det gjelder havneplaner:

- Havn er blitt populært. Det er snakk om å anlegge store havner både i Furuvika og ved Thamshavn. Om det kommer store prosjekter som dette, vil jeg anta at noe av inntektsgrunnlaget vil tas bort fra Trondheim havn - og at det ikke vil være like nødvendig med havn på Grønøra vest, sier Lie og legger til at det er stor interesse for næringsareal på Grønøra vest.

- Men ei sterk regionhavn vil være viktig for det grønne skiftet og målet om å få mer transport over på sjø.

Frist til 1. september 2020

I 2019 fikk Trondheim havn en frist til 1. september 2020 med å bestemme seg for om de ville kjøpe arealet på Grønøra vest. Det har altså gått over ett år siden denne fristen gikk ut.

Ordfører Oddbjørn Bang viser til at Trondheim havn har ønsket å vente på rapporten om sjøørreten før de tar noen beslutning. Rapporten kom i juni.

- Nå har det gått over et år siden Trondheim havns frist gikk ut. Hvor lenge skal de få drøye dette, Bang?

- Vi har bedt om å få tilsendt rapporten om sjøørreten. Så skal vi ta en prat med dem når vi har sett på dem, og høre hva de tenker om framdrifta.

- Hvor lang tid skal de få før de bestemmer seg?

- Jeg må drøfte saken med formannskapet før jeg sier noe om det.

Att og fram

Det har vært mye att og fram fra Trondheim havns side når det gjelder interessen for Grønøra vest. Fire år etter at havna i 2013 ba om opsjonsavtalen, konkluderte havneselskapet stikk motsatt.

I februar 2017 kom den noe overraskende beskjeden om at Trondheim havn ikke lenger var interessert i å kjøpe arealet på Grønøra vest. I stedet ønsket de å utvikle havnefasilitetene på Grønøra øst. Dette var under Einar Hjorthols tid som havnedirektør.

Dette førte til at Orkdal kommune gikk i dialog med andre interessenter.

Einar Hjorthol sluttet i stillinga i mai 2017. Ledelsen i Trondheim havn har de siste årene nok en gang snudd når det gjelder Grønøra vest, og har - som nevnt ovenfor - flere ganger bedt om utsatt frist med tanke på ei beslutning om hvorvidt de vil bygge ut på vestsida av Orkla.

- Gjenstår fortsatt arbeid

Havnedirektør Thomas Kusslid sier til ST at han har forståelse for at mange venter på havnas beslutning vedrørende Grønøra vest.

- Det gjenstår fortsatt arbeid før et helhetlig beslutningsgrunnlag for Grønøra vest kan presenteres for havnas styre og eiere. Den naturfaglige utredninga gir oss oppdatert informasjon som gjør oss bedre i stand til å oppfylle reguleringsplanens krav til rekkefølgetiltak knyttet til utbygginga. I oppfølgingen av denne, må vi se nærmere på de kompenserende tiltakene som utredningen viser til, og kostnadene ved disse.

Kan ikke tidfeste

Kusslid sier at Trondheim havn også venter på en rapport om godsanalyse av orklandsregionen.

- Vi venter fortsatt på hovedrapporten Godsanalyse for Trøndelag, et felles arbeid ledet av Trøndelag fylkeskommune. I tillegg kartlegger vi ulike havnekonsepter knyttet til Grønøra vest. Dette, sammen med de geotekniske og naturvitenskapelige utredningene, skal gi oss et helhetlig beslutningsgrunnlag for en bærekraftig og økonomisk forsvarlig havneutbygging på Grønøra vest. Prosjektet har høy prioritet i Trondheim havn, men det er for tidlig å tidfeste veien videre.