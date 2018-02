Endelig åpnes denne veien igjen

Nyheter

Klinglien på kommunegrensa mellom Orkdal og Meldal har vært stengt for utbedringer (se fakta nederst i artikkelen) siden slutten av september i fjor.

I dag, fredag 16. februar, klokka 09 blir trafikken på fylkesvei 700 mellom Svorkmo og Løkken endelig satt på igjen.

Klokka 08.50 var mannskap fra Winsnes Maskin & Transport i ferd med å fjerne stengselet på Skjøtskift. Deretter skulle de kjøre ned og gjøre det samme på Svorkmo-sida.

Bilistene vil merke en vesentlig forbedring når Klinglien åpner:

* Bredere bru

* Rettere vei

* Mindre berg inn mot veibanen

* Bedre sikt vil gi en annen kjøreopplevelse

Bilene må kjøre på såkalt gjenbruksasfalt (frest asfalt) gjennom den tidligere problemstrekningen fram til våren. Først når tele og snø er borte, kan det legges et toppdekke med ordinær asfalt.

Hele prosjektet skal være ferdig innen 15. juni 2018.

Fakta om Klinglien-prosjektet:

* Arbeidet med å utbedre Skjøtskift bru og fylkesvei 700 ved Klinglien startet mandag 25. september.

* På formiddagen denne dagen stengte fylkesvei 700 gjennom området. Den vil være stengt fram til 16. februar 2018.

* Anbefalt omkjøring er fylkesvei 65 og fylkesvei 701, det vil si strekningen Svorkmo – Meldal sentrum via Storås.

* For personbiler vil det i tillegg være mulig å kjøre fylkesvei 486 over Bjørnli og via Skulmoveien (Skjøtskift-Svorkmo).

* Det er satt av 38,5 millioner kroner til prosjektet.

* Arbeidet innebærer bygging av ny Skjøtskift bru, samt utbedring av innerkurve sør for Klinghåmmårn. Den nye Skjøtskift bru skal ligge på tilnærmet samme plass som dagens bru.

* I tillegg skal det utføres masseutskifting og utbedring av eksisterende vei, samt forsterking av eksisterende mur mot Thamshavnbanen. Det vil også bli gjennomført grøftrensk og siktrydding på strekningen.

* Arbeidet innebærer at man skal grave seg ned 70 centimeter og bygge opp veien på nytt. Planen er at det skal jobbes på hele strekningen samtidig, slik at stengeperioden skal bli så kort som mulig.

* Totalt skal en strekning på 1,3 kilometer utbedres.