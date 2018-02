Erkjenner å ha kjørt inn i butikkvegg

Nyheter

Meldal

Politiet vet hvem som kjørte inn i butikkveggen hos Sport1 på Løkken i helga. Veggen er påført skader. Det var lørdag morgen forholdet ble oppdaget.

— Vi vet hvem det er, og vedkommende har erkjent forholdet. Han har også ei forklaring rundt det som er skjedd, men dette er litt uklart, og av hensyn til videre etterforsking ønsker vi ikke å gå ut med noen detaljer ennå, sier etterforskingsleder Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

— Vedkommende har selv meldt seg for politiet, og vi ser på det som et uhell. Vi forutsetter at gjerningspersonen gjør opp for seg, sier daglig leder John Olav Rædergård ved Sport1.