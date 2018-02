Tuklet med kilometerstand før bilsalg

Nyheter

Trondheim/Rennebu

En mann i 40-åra bosatt i Trondheim, må møte i retten, tiltalt for bedrageri.

Saken går helt tilbake til 2013, da trondheimsmannen inngikk kontrakt med en mann fra Rennebu om kjøp av en personbil.

Bilens kilometerstand ble oppgitt til 101 000, og avtalt kjøpesum var 355 000 kroner. Kjøper betalte beløpet.

Det selger ikke opplyste, var at bilens reelle kilometerstand var på minst 212 500. Dermed ble bilkjøper utsatt for økonomisk tap eller fare for tap. Dette er brudd på straffelovens paragraf 270.

Det er Politimesteren i Trøndelag som har tatt ut tiltale i saken.