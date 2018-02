Glemte å brøyte fortauet

Nyheter

Disse bildene ved E39 i Buvik sentrum ble tatt like før klokka 11 tirsdag formiddag. De viser at fortauet på brua som går over E39 ikke er brøytet. Det samme gjelder fra brua og bort til en snuplass for biler og busser.

- Det kan ikke ha vært brøytet siden søndag, for det var jo da snøen kom, forteller en mann som tirsdag morgen reiste med buss fra Buvika til Orkanger.

Han måtte gå utpå veien for å unngå å "våddå i djupsnø" for å komme seg bort til bussholdeplassen.

- Holdeplassen var brøyet, men her er det kanskje en annen entreprenør, sier han.

ST kommer etter hvert i kontakt med Gro Hege Viberg, prosjektleder i NCC. Hun forteller at det er de som har ansvaret for brøytinga her.

- Det har blitt avglemt. Snøen burde vært ryddet sist søndag. Vi takker for at det ble varslet. Og snøen på fortauet skal ryddes med en gang nå, sier hun.

Viberg sier samtidig at når publikum observerer slike ting, er det bare å ringe Veitrafikksentralen (VTS). De vil igjen ta kontakt med aktuell entreprenør.

NCC overtok drifts- og vedlikeholdsansvaret fra Mesta på de fleste av veiene i vårt nedslagsfelt fram til høsten 2022. Kontrakten trådte i kraft 1. september i fjor.

PS! Det er Skanska som har ansvaret for snøbrøyting på selve busslomma.